Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе предстоит отчитаться перед коллегами из Евросоюза о ситуации на поле боя в зоне проведения военной спецоперации.
Кулеба в режиме видеоконференции пообщается с главами МИД стран ЕС в ходе их плановой встречи в Люксембурге, следует из заявления руководителя бельгийского внешнеполитического ведомства Аджи Лябиб.
"Идёт наступление украинской армии, очень тяжёлые бои", — подчеркнула она.
По словам Лябиб, из доклада Кулебы европейские дипломаты поймут, какая обстановка на фронте, пишет информагентство ТАСС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны