Глава МИД Бельгии Лябиб: Кулеба отчитается перед Евросоюзом о ситуации на поле боя

Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе предстоит отчитаться перед коллегами из Евросоюза о ситуации на поле боя в зоне проведения военной спецоперации.

Кулеба в режиме видеоконференции пообщается с главами МИД стран ЕС в ходе их плановой встречи в Люксембурге, следует из заявления руководителя бельгийского внешнеполитического ведомства Аджи Лябиб.

"Идёт наступление украинской армии, очень тяжёлые бои", — подчеркнула она.

По словам Лябиб, из доклада Кулебы европейские дипломаты поймут, какая обстановка на фронте, пишет информагентство ТАСС.