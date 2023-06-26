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Президент РФ Путин обсудил "вооружённый мятеж" с эмиром Катара

0:25
Мир

Глава российского государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад бин Халифой Аль Тани.

Инициатива о переговорах принадлежала Катару. Стороны детально обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Отдельной темой разговора политиков стал "вооружённый мятеж", произошедший в России в минувшие выходные, сообщает ТАСС.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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