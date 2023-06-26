Президент РФ Путин обсудил "вооружённый мятеж" с эмиром Катара

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Глава российского государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад бин Халифой Аль Тани.

Инициатива о переговорах принадлежала Катару. Стороны детально обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Отдельной темой разговора политиков стал "вооружённый мятеж", произошедший в России в минувшие выходные, сообщает ТАСС.