Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил сегодня с заявлением, в котором указал на наличие угрозы ядерной стабильности Европы в связи с последними событиями, произошедшими в России.
Однако, в то же время Боррель назвал необходимостью продолжать поддерживать киевский режим, пишет РИА Новости.
Напомним, в Люксембурге сегодня проходит заседание руководителей МИД европейских государств. Одним из ключевых вопросов повестки дня станут, вероятно, последние события в России, констатировал Боррель.
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