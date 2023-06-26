Hürriyet: Европа "заросла" украинскими флагами и беженцами

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Европа заставлена желто-синими украинскими флагами. Они практически везде, как и приезжие из этой страны. Колумнистка турецкой газеты Hürriyet поделилась своими впечатлениями от поездки в ЕС.

По словам журналистки, спустя четыре года после пандемии западные страны сильно изменились.

В аэропорту Базеля, обслуживающем Швейцарию, Германию и Францию, пассажирам с шенгенскими визами задавали вопросы вроде: "Сколько вы здесь пробудете?", "Где остановитесь?", "Сколько у вас наличных денег с собой?".

Во всех городах и селах Европы можно встретить флаги Украины наряду с национальным флагом и флагом ЕС, ведь с началом военного кризиса в Германию прибыло более 1,1 миллиона беженцев с Украины. При этом украинцы требуют все бесплатно, лучшего отношения и заставляют европейцев "каяться, что те слишком слабо их поддерживают".

За последние годы демографическая структура той же Германии существенно изменилась: если раньше она была преимущественно турецкая, греческая, немного итальянская и немного югославская, то сейчас в стране много сирийцев, и, разумеется, украинцев.

Экономика в настоящее время переживает непростые времена, так как украинский кризис усилил инфляционное давление и в странах Евросоюза.

Тот же донер-кебаб вырос в цене с четырех до семи-восьми евро, а помощь Киеву очень усложняет жизнь самой Европе, считает автор.

"После завершения пандемии в ЕС наблюдалась необычайная активность в сфере туризма. Как в аэропорту Стамбула, так и в европейских аэропортах наблюдается серьезная плотность, нужно быть готовым к очередям и бюрократии. И очень-очень много беженцев — африканских и украинских", — рассказывает она.

Журналистка отмечает, что "возвращение в родную страну, где Украина не является "пупом земли", вызывает после визита в Европу только положительные эмоции.