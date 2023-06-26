Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дандыкин: Россия формирует свежие силы, которые пойдут в бой после активной обороны
Столтенберг: в НАТО следят за ситуацией в России, но считают её внутренним делом страны
Выращивание воронцов: красота и изящество в вашем саду
ФСБ задержала двоих жителей Ялты, выражавших готовность устроить теракты по заданию спецслужб Украины
Победительница "Пацанок" Кира Медведева заявила, что многие участницы шоу вернулись к прежней жизни
В РФ опровергли информацию Киева, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу
NYT: ВСУ не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России
Полезные продукты могут нанести вред здоровью
Боррель указал на угрозу ядерной стабильности, но выступил за поддержку Киева

Hürriyet: Европа "заросла" украинскими флагами и беженцами

2:08
Мир

Европа заставлена желто-синими украинскими флагами. Они практически везде, как и приезжие из этой страны. Колумнистка турецкой газеты Hürriyet поделилась своими впечатлениями от поездки в ЕС.

По словам журналистки, спустя четыре года после пандемии западные страны сильно изменились.

В аэропорту Базеля, обслуживающем Швейцарию, Германию и Францию, пассажирам с шенгенскими визами задавали вопросы вроде: "Сколько вы здесь пробудете?", "Где остановитесь?", "Сколько у вас наличных денег с собой?".

Во всех городах и селах Европы можно встретить флаги Украины наряду с национальным флагом и флагом ЕС, ведь с началом военного кризиса в Германию прибыло более 1,1 миллиона беженцев с Украины. При этом украинцы требуют все бесплатно, лучшего отношения и заставляют европейцев "каяться, что те слишком слабо их поддерживают".

За последние годы демографическая структура той же Германии существенно изменилась: если раньше она была преимущественно турецкая, греческая, немного итальянская и немного югославская, то сейчас в стране много сирийцев, и, разумеется, украинцев.

Экономика в настоящее время переживает непростые времена, так как украинский кризис усилил инфляционное давление и в странах Евросоюза.

Тот же донер-кебаб вырос в цене с четырех до семи-восьми евро, а помощь Киеву очень усложняет жизнь самой Европе, считает автор.

"После завершения пандемии в ЕС наблюдалась необычайная активность в сфере туризма. Как в аэропорту Стамбула, так и в европейских аэропортах наблюдается серьезная плотность, нужно быть готовым к очередям и бюрократии. И очень-очень много беженцев — африканских и украинских", — рассказывает она.

Журналистка отмечает, что "возвращение в родную страну, где Украина не является "пупом земли", вызывает после визита в Европу только положительные эмоции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Последние материалы
Столтенберг: в НАТО следят за ситуацией в России, но считают её внутренним делом страны
Выращивание воронцов: красота и изящество в вашем саду
ФСБ задержала двоих жителей Ялты, выражавших готовность устроить теракты по заданию спецслужб Украины
Победительница "Пацанок" Кира Медведева заявила, что многие участницы шоу вернулись к прежней жизни
NYT: ВСУ не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России
В РФ опровергли информацию Киева, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу
Полезные продукты могут нанести вред здоровью
Боррель указал на угрозу ядерной стабильности, но выступил за поддержку Киева
The Mirror: россияне учинили пьяный дебош на летевшем из Великобритании самолёте
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников