Музыкант Элтон Джон выступил с прощальным концертом на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.
Артисту предоставили самую престижную площадку мероприятия — Pyramid Stage. 76-летний Джон исполнил несколько своих известных композиций, посвятив их музыканту Джорджу Майклу.
Певец отметил, что Майкл был его другом и вдохновителем, ему бы исполнился 60-й год в этот день, если бы он до него дожил.
Как отмечают СМИ, прощальный тур Элтона Джона может собрать свыше $1 млрд, что станет самым высоким доходом от концертных туров в истории.
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