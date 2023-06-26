Океанолог Сагалевич о трагедии на батискафе "Титан": "300 атмосфер раздавят всё, что хочешь"

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Океанолог Анатолий Сагалевич убеждён в том, что авария на батискафе "Титан" в Атлантике произошла из-за непрофессионального подхода к строительству подводного аппарата.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

По словам учёного, создатели "Титана" при его возведении использовали неподходящие материалы. Как пояснил эксперт в интервью Woman.ru, часть подводного аппарата сделана из карбонпластика, который нельзя применять в ходе строительства батискафов. Он также добавил, что в огромной толще воды начинают проявляться все ошибки в расчётах, поэтому фатальных последствий сложно избежать.

"300 атмосфер раздавят всё, что хочешь. У нас тут одна, а там 300!" — подчеркнул Сагалевич в эфире НТВ.

Ранее журналисты CNN сообщили, что все пассажиры "Титана" погибли безболезненно, а их тела вряд ли удастся обнаружить в Атлантике.