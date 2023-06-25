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Депутат ЕП Уоллес обнародовал неприглядную правду, касающуюся Зеленского

1:02
Мир

Пока украинцы гибнут на полях сражений, президент Украины Владимир Зеленский занимается продажей государственной земли. Об этом сообщил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Парламентарий отметил, что, зная это, непонятно, за что массово гибнут простые украинцы.

"Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. За что умирают украинцы из рабочего класса?" — сказал Уоллес в своём Twitter*.

По данным депутата, теперь западные компании стали владельцами более трёх миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся на Украине. 

Ранее Уоллес уже много раз обращал внимание, что украинский конфликт выгоден исключительно западным "партнёрам" Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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