Зеленский рассказал о "позитивном и вдохновляющем" разговоре с Байденом

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него с президентом США Джо Байденом состоялась "позитивная и вдохновляющая" беседа вокруг событий, связанных с Россией.

По словам украинского президента, он заручился дальнейшей поддержкой Байдена касательно поставок оружия Киеву.

"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Президент Украины добавил, что их разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт в июле.

Кроме Байдена, Зеленский также успел поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой, с которым также, по его собственным словам, обсудил последние события в РФ, а также отчитался о ходе продвижения ВСУ.