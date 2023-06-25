Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него с президентом США Джо Байденом состоялась "позитивная и вдохновляющая" беседа вокруг событий, связанных с Россией.
По словам украинского президента, он заручился дальнейшей поддержкой Байдена касательно поставок оружия Киеву.
"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Президент Украины добавил, что их разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт в июле.
Кроме Байдена, Зеленский также успел поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой, с которым также, по его собственным словам, обсудил последние события в РФ, а также отчитался о ходе продвижения ВСУ.
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