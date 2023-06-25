MintPress: как иностранные разведки украинским пропагандистам помогали

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Изданием MintPress провело расследование о предполагаемом сотрудничестве западных правительственных чиновников с нацистскими группировками на Украине. Обозреватели привели доказательство того, что они сотрудничают как минимум с 2014 года.

Некоторые западные СМИ признают наличие нацизма на Украине. Но есть мнение, что некоторые символы, связанные с нацизмом, используются лишь для троллинга и не представляют реальной опасности. Однако расследование MintPress утверждает, что этот "нацистский контакт" имеет глубокие корни и включает ключевых фигур, таких как Кормак Смит, который является связующим звеном с украинской пропагандой. Он работал в секретариате кабинета министров Великобритании, а до этого — советником министра иностранных дел Украины. Смит утверждает, что "русские намного хуже нацистов". По мнению авторов статьи, своими словами он подтверждает то, что нацисты на Украине есть.

StopFake — организация, созданная после событий 2014 года на Украине. Её члены также были уличены в поддержке нацистов. Они использовали символику, связанную с Бандерой* и нацистскими группировками. Есть информация о возможном финансировании со стороны западных правительств и организаций. StopFake была связана с неонацистской группировкой "Азов"** и имеет сходства с проектом "ИнфоНапалм". Члены StopFake имеют связи с пронатовскими пропагандистскими организациями и изданиями, утверждают обозреватели.

PropOrNot — независимый веб-сайт, который помогает пользователям различать реальные новости от фейковых. Он содержит чёрный список ресурсов, которые, по мнению создателей сайта, распространяют российскую пропаганду. Учредитель сайта Майкл Вайс связан с журналом Interpreter и имеет связи с другими пропагандистскими организациями. В презентации Минобороны Украины, попавшей в СМИ, упоминается сотрудничество с западными группами и организациями, такими как НАТО и британская армия, в области психологической войны и пропаганды. Некоторые специалисты на Западе, включая Алисию Кернс (политик Британской консервативной партии), Криса Доннелли (бывший советник Генсека НАТО и полковник разведки), Юэна Мерчисона (подполковник Королевской морской пехоты) и Фила Джонса (советник Минобороны Великобритании по оборонным вопросам при МИД Украины) оказывали помощь Украине в области пропаганды и информационной борьбы. Проект PropOrNot финансируется правительством Великобритании и Национальным фондом поддержки демократии.

Западные силы предоставляли обучение и консультации правительству Украины задолго до переворота, а затем активизировались ещё больше, пишут авторы статьи. В результате возникло множество организаций и групп, целью которых было запутать следы. Некоторые из этих организаций оправдывали нацизм или были управляемыми бандеровскими идеологами.

* Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ)

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ