Пользователей Twitter* возмутило требование Зеленского дать ВСУ больше оружия

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* выразили недовольство новым требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок оружия со стороны Запада для Вооруженных сил Украины. Они отметили, что украинский президент утверждает, что Киев защищает Европу от российской угрозы и позволяет себе критиковать Владимира Путина.

Некоторые пользователи указали на то, что Путин пользуется поддержкой народа, в то время как Зеленский не может быть так уверен в своей популярности.

"Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты?" — подметил пользователь.

Другие задали вопрос о том, как у украинского режима может быть всё под контролем, если они не смогли предотвратить конфликт в своей стране.

"Ты, идиот, начал конфликт в своей стране и не предотвратил его. Как у вас всё может быть под контролем?", — написал комментатор.

Также было отмечено, что Украина существует благодаря помощи американских налогоплательщиков. Некоторые пользователи напомнили Зеленскому, что Украина всегда будет соседствовать с Россией. Вместо того, чтобы заискивать перед Западом, Киеву следует сосредоточиться на поиске мирного урегулирования с Россией, написал один из пользователей.

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