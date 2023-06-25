Пользователи Twitter* выразили недовольство новым требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок оружия со стороны Запада для Вооруженных сил Украины. Они отметили, что украинский президент утверждает, что Киев защищает Европу от российской угрозы и позволяет себе критиковать Владимира Путина.
Некоторые пользователи указали на то, что Путин пользуется поддержкой народа, в то время как Зеленский не может быть так уверен в своей популярности.
"Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты?" — подметил пользователь.
Другие задали вопрос о том, как у украинского режима может быть всё под контролем, если они не смогли предотвратить конфликт в своей стране.
"Ты, идиот, начал конфликт в своей стране и не предотвратил его. Как у вас всё может быть под контролем?", — написал комментатор.
Также было отмечено, что Украина существует благодаря помощи американских налогоплательщиков. Некоторые пользователи напомнили Зеленскому, что Украина всегда будет соседствовать с Россией. Вместо того, чтобы заискивать перед Западом, Киеву следует сосредоточиться на поиске мирного урегулирования с Россией, написал один из пользователей.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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