Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о своей встрече с президентом ЕС по вопросам внешней политики Саймоном Мордью. В ходе встречи обсуждались результаты прогресса Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии в рамках подготовки к переговорам о членстве страны в Европейском союзе.
Ермак также обсудил с Мордью подготовку к предстоящему заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня. В сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского, написано, что Киев надеется на получение положительных сигналов относительно евроинтеграционного движения Украины по результатам этого заседания.
Еврокомиссия ранее предложила Украине статус кандидата в Европейском союзе. Однако для этого Киеву нужно выполнить семь требований. Одно из самых сложных условий — реформа судебной системы. Украинскому правительству требуется провести реформу Конституционного суда, а также продолжить борьбу с коррупцией. Только за последнее время несколько украинских чиновников были пойманы на взятке.
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