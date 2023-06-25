Решение лидеров НАТО о передаче киевскому режиму истребителей F-16 было предугадано президентом РФ Владимиром Путиным. Корреспонденты информационного портала InfoBRICS пишут о том, что на это чётко указывает предупреждение политика о нанесении обезоруживающего удара.
"Президент РФ допустил принятие необычной концепции (доктрина обезоруживающего удара — прим. ред.), — следует из материала иностранных обозревателей. — Сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды".
Напомним, в конце 2022 года президент России заявлял о том, что Вашингтон исходит из теории превентивного удара, а Москва готова к принятию на вооружение наработок ведущих американских экспертов. По словам Путина, предполагаются нанесения ударов по пунктам управления врага с помощью современных высокотехнологичных средств.
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