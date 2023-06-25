Михалков объяснил, почему Запад закрывает глаза на украинских террористов

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Режиссёр Никита Михалков выразил свои мысли относительно реакции западных стран на запрещённые в России террористические организации "РДК" и "Легион "Свобода России"*. Он рассказал об этом в рамках своей авторской передачи "Бесогон".

Он отметил, что участники этих организаций являются нацистами и преследуются в России в соответствии с законом. Михалков обратил внимание на то, что западные страны не осуждают этих людей, несмотря на их очевидную враждебность в сторону других национальностей.

Михалков также отметил, что западные страны не хотят осуждать эти организации, потому что это означало бы признание Украины государством-террористом.

* Верховный суд России признал украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории