Fox News: американцы рассказали, почему они против военной помощи Украине

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Данные социологического опроса, проведённого Институтом Рейгана и опубликованные телеканалом Fox News, указывают на основную причину, по которой некоторые простые американцы выступают против военной помощи Украине.

Около 57% опрошенных считают, что потраченные средства можно было бы использовать на решение внутренних проблем США. Ещё 15% опасаются возможных ответных действий России, а 11% указывают на коррупцию на Украине. Есть также опасения о сокращении запасов оружия для обороны на американских складах.

В целом 30% американцев выступают против направления вооружения Украине, в то время как 57% поддерживают такую помощь. Только 31% опрошенных верят в победу Украины на поле боя. Эти данные отражают мнение американской общественности относительно использования ресурсов и вовлечения в конфликт в Украине.