После того, как Молдавия получит доступ к новому маршруту транспортировки газа в Украину, она станет важным транзитным коридором на территории Европы. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление Минэнерго республики.
Из сообщения профильного ведомства следует, что регулирующий орган, следуя своим обращениям к украинскому правительству, дал старт процедуре установления входного тарифа на пункте присоединения Алексеевка в направлении из республики на Украину.
Новые возможности получат международные трейдеры: они извлекут выгоду из южных маршрутов — Болгарии, Греции, Турции и Азербайджана — к украинским ПХГ.
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