Минэнерго Молдавии заявило, что страна может стать важным коридором для транзита газа

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

После того, как Молдавия получит доступ к новому маршруту транспортировки газа в Украину, она станет важным транзитным коридором на территории Европы. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление Минэнерго республики.

Из сообщения профильного ведомства следует, что регулирующий орган, следуя своим обращениям к украинскому правительству, дал старт процедуре установления входного тарифа на пункте присоединения Алексеевка в направлении из республики на Украину.

Новые возможности получат международные трейдеры: они извлекут выгоду из южных маршрутов — Болгарии, Греции, Турции и Азербайджана — к украинским ПХГ.