Руководитель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил как враждебный выпад заявление главы чешского МИД Яна Липавского о полуострове.
В интервью корреспондентам РИА Новости Гемпель сообщил о том, что Липавский сможет комфортно отдохнуть в следственном изоляторе в Крыму.
Напомним, руководитель МИД Чехии ранее проинформировал о приближении его летнего отдыха в Крыму. Свой пост в социальной сети Липавский сопроводил смайликами в виде флага Украины.
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