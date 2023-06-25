Гемпель: главу МИД Чехии Липавского ждёт в Крыму комфортный отдых в СИЗО

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Руководитель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил как враждебный выпад заявление главы чешского МИД Яна Липавского о полуострове.

В интервью корреспондентам РИА Новости Гемпель сообщил о том, что Липавский сможет комфортно отдохнуть в следственном изоляторе в Крыму.

Напомним, руководитель МИД Чехии ранее проинформировал о приближении его летнего отдыха в Крыму. Свой пост в социальной сети Липавский сопроводил смайликами в виде флага Украины.