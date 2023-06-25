WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России

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Американская разведка ещё в середине июня располагала информацией о том, что в России ведётся подготовка к военному мятежу. Белый дом был поставлен об этом в известность, однако американские власти решили оставить эти данные в секрете и не предупреждать Москву о готовящихся событиях. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на должностных лиц.

По утверждению информаторов газеты, разведка США располагала "достаточным количеством сигналов", по которым можно было понять, что в РФ готовится мятеж. Однако она была не в курсе конкретных планов мятежников и точных сроков их претворения в жизнь.

На протяжении последних двух недель разведывательные агентства США держали в курсе происходящего Белый дом, Госдеп, Конгресс и Пентагон, добавили в издании.

Как сообщило другое издание, New York Times, Вашингтон принял решение не предавать огласке имеющуюся у него информацию, потому что боялся, что Россия может выдвинуть ему обвинение в организации или пособничестве перевороту. Еще одна причина молчания Белого дома — он не желал хоть как-то помогать Москве, добавили обозреватели.