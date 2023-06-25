Принадлежащие Великобритании истребители Typhoon за минувшие три недели 21 раз поднялись в небо в рамках операций НАТО в качестве ответа на полёты военных судов России. Об этом пишут корреспонденты информагентства Anews.
Издание напоминает о том, что истребители Королевских ВВС Британии с начала весны текущего года находятся на территории Эстонии. Их решено было задействовать в рамках миссии НАТО, предусматривающей воздушное патрулирование балтийских стран. Военный альянс прибегает к этой технике с целью обеспечить защиту восточноевропейскому флангу.
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