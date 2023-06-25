Сегодня утром состоялись телефонные переговоры советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря совета нацбезопасности Японии Такэо Акибы.
Политики детально обсудили ситуацию, сложившуюся в России. по итогам переговоров Салливан и Акиба подтвердили стремление к тесному взаимодействию.
Японский премьер Фумио Кисида 25 июня заслушал доклад руководителей внешнеполитического ведомства страны по ситуации в РФ.
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На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.