Китай требует пересмотра решения о внесении Украиной Geely в список спонсоров войны

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Власти КНР выступают категорически против внесения киевским режимом автомобильной компании Geely в список международных "спонсоров войны". Корреспонденты РИА Новости сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу китайского МИД.

Напомним, в украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции ранее проинформировали о том, что Geely попала в список "спонсоров войны" в связи с отказом автоконцерна покинуть рынок Российской Федерации.