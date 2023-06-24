Власти КНР выступают категорически против внесения киевским режимом автомобильной компании Geely в список международных "спонсоров войны". Корреспонденты РИА Новости сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу китайского МИД.
Напомним, в украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции ранее проинформировали о том, что Geely попала в список "спонсоров войны" в связи с отказом автоконцерна покинуть рынок Российской Федерации.
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