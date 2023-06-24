Вашингтон "раздувает страшилки" о ядерной угрозе со стороны Российской Федерации, следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Таким образом Соединённые Штаты создают риски стратегического характера, подчеркнула дипломат.
Напомним, сенаторы из США ранее внесли на рассмотрение членов конгресса резолюцию, предусматривающую, что если Москва применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, её шаг расценят как атаку на НАТО.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.