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Захарова: США создают риски страшилками о ядерной угрозе России

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Мир

Вашингтон "раздувает страшилки" о ядерной угрозе со стороны Российской Федерации, следует из сегодняшнего заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Таким образом Соединённые Штаты создают риски стратегического характера, подчеркнула дипломат.

Напомним, сенаторы из США ранее внесли на рассмотрение членов конгресса резолюцию, предусматривающую, что если Москва применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, её шаг расценят как атаку на НАТО.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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