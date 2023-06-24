Евросоюз полагает, что происходящие сегодня в России события — её внутреннее дело. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Европейской комиссии.
В ходе выступления в Брюсселе представитель ЕК акцентировал внимание на том, что в Европе внимательно следят за ситуацией в Российской Федерации.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.