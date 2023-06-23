Симоньян получила официальное приглашение на приём в честь дня рождения короля Британии

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Маргариту Симоньян захотели видеть на празднике в честь британского короля Карла.

Главред RT получила официальное приглашение на приём в посольство Великобритании по случаю дня рождения британского монарха.

Телеведущая опубликовала бланк с приглашением в своём Telegram-канале.

Потом, по словам Симоньян, ей объяснили, что приглашение было ошибкой.

"Володя Зеленский, разлогинься", — прокомментировала ситуацию журналистка.

Ранее Тина Канделаки обратилась к Симоньян после слухов об их вражде.

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