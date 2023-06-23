Маргариту Симоньян захотели видеть на празднике в честь британского короля Карла.
Главред RT получила официальное приглашение на приём в посольство Великобритании по случаю дня рождения британского монарха.
Телеведущая опубликовала бланк с приглашением в своём Telegram-канале.
Потом, по словам Симоньян, ей объяснили, что приглашение было ошибкой.
"Володя Зеленский, разлогинься", — прокомментировала ситуацию журналистка.
Ранее Тина Канделаки обратилась к Симоньян после слухов об их вражде.
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