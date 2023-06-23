Издание Bild* назвало причины "вялого" украинского контрнаступления

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Темпы украинского контрнаступления являются намного более медленными, чем планировалось, из-за того, что Киеву не хватает самолётов и систем ПВО, пишет немецкое издание Bild*.

Фото: Вадим Савицкий

Главная проблема идущего контрнаступления Киева — нехватка собственной авиации и средств ПВО, то есть всего того, что требовал от западных партнёров Владимир Зеленский, говорится в материале.

Украинские солдаты жалуются, что им попросту нечем ответить на обстрелы со стороны российской авиации с расстояния в восемь километров.

Ещё одна причина медленного наступления украинской армии, по словам журналистов, — пока незначительное задействование западной техники.

"Украинцы пока отправили только небольшое количество войск, снабженных западной военной техникой, на юг и восток. В украинских военных кругах называют цифру от 10 до 15%. Солдаты на фронте подтверждают, что продвижения проходят медленнее, чем они ожидали", — сказано в статье.

Авторы добавили, что как бы сильно не хотели ВСУ продвинуться вглубь российской обороны, сделать это у них не получается ввиду её отличной подготовленности, которая намного лучше, чем была осенью.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.