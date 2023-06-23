Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отстранять от должности мэров некоторых городов.
Глава киевского режима выразил недовольство тем фактом, что ситуация с бомбоубежищами в стране неудовлетворительная. Данный вопрос рассматривался на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский признал, что ситуация неутешительная, проблемы есть почти по всей стране. Особенно не понравилось ему то, что в некоторых регионах есть ресурсы для решения проблемы.
Как отмечают украинские СМИ, речь идёт в первую очередь о Киеве, мэром которого является Виталий Кличко.
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