Зеленский признал, что бомбоубежища по всей стране находятся в плачевном состоянии

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отстранять от должности мэров некоторых городов.

Глава киевского режима выразил недовольство тем фактом, что ситуация с бомбоубежищами в стране неудовлетворительная. Данный вопрос рассматривался на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский признал, что ситуация неутешительная, проблемы есть почти по всей стране. Особенно не понравилось ему то, что в некоторых регионах есть ресурсы для решения проблемы.

Как отмечают украинские СМИ, речь идёт в первую очередь о Киеве, мэром которого является Виталий Кличко.