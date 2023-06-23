Житель Индии более 600 дней жил бесплатно в пятизвёздочном отеле

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Житель Индии на протяжении двух лет бесплатно проживал в пятизвёздочном отеле. Об этом сообщает LADBible.

Уроженец штата Ассам Анкуш Датта в мае 2019 года заселился в отель Roseate в Дели, он прожил там свыше 600 дней. Его долг составил порядка $70 тыс., но он его не заплатил.

Данный факт был обнаружен во время проверки записей. Администрация гостиницы обратилась в полицию, обвинив в преступлении не только мужчину, но и персона.

По предварительным данным, злоумышленник осуществлял махинации путём подделки документов и мошенничества со счетами.

Датта был арестован, ему грозит тюремное заключение, если его вина будет доказана.