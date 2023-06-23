В Великобритании раскритиковали слова Зеленского о том, что Россия якобы хочет совершить теракт на Запорожской АЭС

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Жители Великобритании подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из читателей издания удивился, почему глава киевского режима не рассказал о том, что российские солдаты якобы поедают украинских младенцев. Читатель предложил указать Зеленскому на дверь, а США и Великобритании начать переговоры с Россией о мире.

Другой комментатор заявил, что Украина всегда обвиняет другую сторону в том, что сама планирует совершить.

Ещё один читатель напомнил, что киевский режим уже проиграл на поле боя, а теперь пытается втянуть в конфликт НАТО.

Также было выражено мнение, что руководство Украины усиливает пропаганду с целью выманить у Запада ещё больше средств, поэтому то, о чём лжёт украинский лидер, вполне предсказуемо.

Другой пользователь выразил сожаление о том, что президент России Владимир Путин не планирует забрать всю территорию Украины.