Первый этап запланированного контрнаступления не принёс Киеву никаких быстрых прорывов, продвижение происходит с крайне низкой скоростью. Такая оценка происходящего на линии соприкосновения появилась в газете New York Times.
Авторы отметили, что дальнейшее развитие ситуации будет складываться в том числе и от того, насколько эффективными окажутся на поле боя украинские войска, прошедшие подготовку на западных военных базах. В Вашингтоне не теряют надежды, что им удастся обернуть ситуацию в свою пользу.
"Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения военных действий — Прим. ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов", — сказано в материале.
Обозреватели обратили внимание, что украинским войскам приходится невероятно сложно на поле боя. В частности, серьёзными препятствиями для них являются плотное минирование российской линии обороны, большое количество установленных ВС РФ противотанковых ловушек, а также других средств защиты.
Помимо этого, против ВСУ играет безлесная, а значит, почти полностью открытая местность в районах южных участков линии соприкосновения, добавили авторы.
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