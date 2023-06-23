NYT: украинское контрнаступление пока не принесло никаких быстрых прорывов

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Первый этап запланированного контрнаступления не принёс Киеву никаких быстрых прорывов, продвижение происходит с крайне низкой скоростью. Такая оценка происходящего на линии соприкосновения появилась в газете New York Times.

Авторы отметили, что дальнейшее развитие ситуации будет складываться в том числе и от того, насколько эффективными окажутся на поле боя украинские войска, прошедшие подготовку на западных военных базах. В Вашингтоне не теряют надежды, что им удастся обернуть ситуацию в свою пользу.

"Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения военных действий — Прим. ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов", — сказано в материале.

Обозреватели обратили внимание, что украинским войскам приходится невероятно сложно на поле боя. В частности, серьёзными препятствиями для них являются плотное минирование российской линии обороны, большое количество установленных ВС РФ противотанковых ловушек, а также других средств защиты.

Помимо этого, против ВСУ играет безлесная, а значит, почти полностью открытая местность в районах южных участков линии соприкосновения, добавили авторы.