В посольстве РФ в Австралии опровергли информацию о выдворении сотрудников

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

В посольстве России в Австралии подтвердили информацию о том, что сотрудники дипломатического представительства находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом информация о том, что их пытались выдворить из посольства, не соответствует действительности.

Напомним, ранее местный телеканал сообщал о том, что российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры, который предназначается под новое здание посольства России.

В 2008 году РФ арендовала землю в южном пригороде Канберры, а в 2011 году местные власти решили здесь построить новое посольство России. В 2022 году Австралия объявила о том, что прекращает сдавать в аренду земельный участок.