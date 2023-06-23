В посольстве России в Австралии подтвердили информацию о том, что сотрудники дипломатического представительства находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом информация о том, что их пытались выдворить из посольства, не соответствует действительности.
Напомним, ранее местный телеканал сообщал о том, что российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры, который предназначается под новое здание посольства России.
В 2008 году РФ арендовала землю в южном пригороде Канберры, а в 2011 году местные власти решили здесь построить новое посольство России. В 2022 году Австралия объявила о том, что прекращает сдавать в аренду земельный участок.
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