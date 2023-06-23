Рябков: Россия не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника "Посейдон"

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет уведомлять Соединенные Штаты об испытаниях беспилотника "Посейдон". Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Ранее на Международном военно-морском салоне, который прошёл в Кронштадте, было заявлено, что летом 2023 года запланировано первое испытание указанного подводного беспилотника.

О том, что подобное изделие разрабатывается, сообщил президент России Владимир Путин в 2018 году. Данные аппараты могут быть оснащены как обычным, так и ядерным оружием.