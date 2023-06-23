Политолог Сергей Марков объяснил, о чём Москва могла интересоваться у Парижа в ходе телефонных переговоров.
Марков заявил, что "Макрон продолжает танцы вокруг Путина".
"Сейчас он заявил, что если Путин позвонит ему, Макрону, то он, Макрон, снимет трубку. Но сам Макрон Путину звонить не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт напомнил, что Макрон собирается посетить саммит БРИКС в ЮАР.
"Почти уверен, что по закрытым каналам Москва спросила Париж, а что хорошего Макрон хочет сказать в ЮАР?" — выразил свою точку зрения Марков.
Политолог считает, что Москва против визита Макрона в ЮАР, так как он задумал что-то плохое.
Марков расценил слова президента Франции о телефонном разговоре с российским лидером как надежду на то, что президент РФ сделает первый шаг.
"Макрон не будет звонить Путину. Но если Путин одумается и захочет извиниться перед Макроном, то Макрон извинения Путина примет" — прокомментировал заявление главы Франции политический эксперт.
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