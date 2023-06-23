Марков прокомментировал слова Макрона о звонке Путина

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Политолог Сергей Марков объяснил, о чём Москва могла интересоваться у Парижа в ходе телефонных переговоров.

Фото: kremlin.ru

Марков заявил, что "Макрон продолжает танцы вокруг Путина".

"Сейчас он заявил, что если Путин позвонит ему, Макрону, то он, Макрон, снимет трубку. Но сам Макрон Путину звонить не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт напомнил, что Макрон собирается посетить саммит БРИКС в ЮАР.

"Почти уверен, что по закрытым каналам Москва спросила Париж, а что хорошего Макрон хочет сказать в ЮАР?" — выразил свою точку зрения Марков.

Политолог считает, что Москва против визита Макрона в ЮАР, так как он задумал что-то плохое.

Марков расценил слова президента Франции о телефонном разговоре с российским лидером как надежду на то, что президент РФ сделает первый шаг.

"Макрон не будет звонить Путину. Но если Путин одумается и захочет извиниться перед Макроном, то Макрон извинения Путина примет" — прокомментировал заявление главы Франции политический эксперт.

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