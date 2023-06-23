"Турпром": Турция страдает от отсутствия российских путешественников

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Президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (АКТОБ) Каан Кавалоглу заявил, что Турция ощутила серьёзные последствия убытков на туристическом рынке из-за отсутствия российских путешественников. Туристический поток из РФ был одним из главных источников дохода для Турции.

Курортный сезон начался поздно из-за климатических условий, что привело к низкой заполняемости некоторых отелей. Однако в Турции отмечают увеличение британских туристов, особенно в Анталии. В то же время число российских туристов сокращается, и это становится причиной серьёзных убытков.

Глава АКТОБ выразил беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Он отметил, что сейчас русские предпочитают отдыхать в Дубае (ОАЭ) и Египте. По его словам, у турецкого туристического бизнеса возникают трудности в поиске альтернативных рынков.

Эксперты подчёркивают, что, несмотря на увеличение туристического потока из Великобритании, убытки от отсутствия русских значительны. В первом квартале 2023 года потери составили 14% по сравнению с доковидным 2019 годом. Ситуация также осложняется тем, что рынки Ближнего Востока, которые ранее были на последних позициях, сейчас вышли в лидеры в рейтинге посещаемости.

Кавалоглу отметил, что города, такие как Дубай, находятся в выигрышном положении благодаря своей привлекательности и независимости от текущих конфликтов. Дубай, в частности, привлёк большое количество российских туристов именно во время конфликта на Украине.