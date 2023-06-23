Швейцария ввела ограничение на поставку высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Решение было сделано в связи с присоединением страны к 11-му пакету антироссийских санкций.
Напомним, ранее в среду, 21 июня, Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций, направленных против Москвы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в пакет войдут инструменты по борьбе с обходом ранее утверждённых ограничений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с интересами страны придётся считаться всему миру.
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