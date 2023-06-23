Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что производство российских автомобилей вырастет после запрета Евросоюза на экспорт некоторых видов машин. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Заявление последовало в ответ на решение Брюсселя расширить запрет на поставки в Россию автомобилей класса люкс, а также электромобилей и гибридного транспорта, в том числе, имеющего пробег.
Захарова удивилась такому решению, так как оно не очень укладывается в посыл о нанесении России стратегического поражения и сдерживании Китая.
Подобная политика, убеждена дипломат, приведет к росту российского автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих.
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