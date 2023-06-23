Россия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) укрепляют свои связи, вызывая ярость и недовольство Соединённых Штатов. Об этом пишет The Hill.
США теряют влияние в Персидском заливе, поскольку некоторые союзники, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, отказываются подчиняться их просьбам и устанавливают близкие отношения с Россией. Напряжённость между США и ОАЭ возникла ещё при Бараке Обаме и усилилась в связи с украинским конфликтом.
Причиной этого раскола стало то, что Обама вёл секретные переговоры о ядерной сделке с Ираном, а военные ограничения, установленные администрациями Трампа и Байдена, заставили ОАЭ отказаться от покупки истребителей F-35 на миллиарды долларов. В результате ОАЭ пришли к выводу, что США не являются надёжными партнёрами, и начали обращаться к России и Китаю. ОАЭ стали важным торговым партнёром России и Китая в арабском мире, что вызывает трения с американским правительством.
Сближение Москвы и Абу-Даби оказало значительное влияние на дипломатическом и экономическом уровнях. Во-первых, ОАЭ воздержались от голосования в ООН по резолюции, осуждающей Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Во-вторых, Абу-Даби игнорирует антироссийские санкции Вашингтона. В ответ на это Министерство финансов США открыто критиковало ОАЭ и ввело санкции против множества эмиратских организаций.
Яростная реакция США не оказала существенного воздействия, поскольку недовольство США только усилило раскол.
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