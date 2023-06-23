Глава Еврокомиссии не представляет Украину вне ЕС через 20-30 лет

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины через 20 или 30 лет. Об этом она сообщила в интервью изданию El Mundo.

При этом политик отметила, что точную дату вступления Украины в содружество назвать нельзя.

Фон дер Ляйен добавила, что в отношении Киева уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений, в виде предварительной интеграции в общий рынок. Речь идет о сотрудничестве по энергии и тарифах на украинское зерно.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность предоставления Украине €50 млрд в ближайшие четыре года. 70% от этой суммы будет выделено в виде кредитов, а 30% — в виде грантов.