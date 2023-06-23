Bild*: США заставят Киев начать "ужасный сценарий" при провале контрнаступления ВСУ

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В США началась предвыборная гонка, и для победы демократы должны объяснить американцам, почему огромное количество их налогов было потрачено на далекую Украину.

Если Киев не сможет добиться успехов на поле боя во время контрнаступления ВСУ, уверен немецкий обозреватель Пол Ронцхаймер, Вашингтон сделает всё, чтобы посадить украинскую власть за стол переговоров с Москвой.

"Ужасный сценарий, который разыграется за закрытыми дверями, выглядит так: если наступление не увенчается успехом, несмотря на западное вооружение, может усилиться давление США на Украину, чтобы начать переговоры", — заявил он в издании Bild*.

"Медленность и вялость" контрнаступления украинских войск, по словам специалиста, объясняется нехваткой средств ПВО и авиации, о поставках которых президент Украины Владимир Зеленский просит Запад последние месяцы.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.