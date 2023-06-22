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Reseau International: французы после слов Путина и Лаврова почувствовали изменение в тоне русских

1:13
Мир

Читатели французского издания Reseau International выразили мнение о способности России обходить ловушки Запада и отметили силу российского оружия.

Они отреагировали на высказывания президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова о развитии Вооруженных сил России и готовности к возможному конфликту. Французы отметили, что российские представители ясно и чётко обозначили свою позицию.

Комментаторы указывали на разнообразие современных российских комплексов, таких как "Ярс" и "Авангард". Они выразили уверенность в том, что Россия может противостоять западным странам и "имперским вызовам". Некоторые французы заявили, что западные политики игнорируют силу России. Также они отметили превосходство российской стратегии и интеллекта.

"Президент Путин очень ясно даёт понять, что терпение россиян имеет пределы", — отметил читатель.

Французы выразили опасения относительно текущей напряженности между Россией, США и Евросоюзом. По их мнению, если западные страны продолжат вести себя агрессивно, это может привести к плохим последствиям. 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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