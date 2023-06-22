Reseau International: французы после слов Путина и Лаврова почувствовали изменение в тоне русских

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Читатели французского издания Reseau International выразили мнение о способности России обходить ловушки Запада и отметили силу российского оружия.

Они отреагировали на высказывания президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова о развитии Вооруженных сил России и готовности к возможному конфликту. Французы отметили, что российские представители ясно и чётко обозначили свою позицию.

Комментаторы указывали на разнообразие современных российских комплексов, таких как "Ярс" и "Авангард". Они выразили уверенность в том, что Россия может противостоять западным странам и "имперским вызовам". Некоторые французы заявили, что западные политики игнорируют силу России. Также они отметили превосходство российской стратегии и интеллекта.

"Президент Путин очень ясно даёт понять, что терпение россиян имеет пределы", — отметил читатель.

Французы выразили опасения относительно текущей напряженности между Россией, США и Евросоюзом. По их мнению, если западные страны продолжат вести себя агрессивно, это может привести к плохим последствиям.