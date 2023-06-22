Украинский аналитик Монтян объяснила нюанс, который сводит на нет 11-й пакет санкций ЕС

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Украинский аналитик и политический эксперт Татьяна Монтян обратила внимание на интересный нюанс в новом пакете антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

Санкции предусматривают запрет на поставку российской сырья через северную ветку нефтепровода "Дружба". Однако южная ветка, которая обеспечивает поставки нефти в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, пока не подверглась ограничениям.

Аналитик указывает на то, что это вызывает вопросы о мотивах различных стран ЕС. Вероятно, Венгрия, Чехия и Хорватия не согласились на включение южной ветки в пакет санкций. В результате Россия сохранит возможность поставок сырья, в то время как Германия и Польша, которые ранее получали нефть через северную ветку, лишатся этой возможности. Это может привести к дополнительным затратам для этих стран, так как им придется искать альтернативные и, возможно, более дорогостоящие источники нефти, например, из Казахстана.

Аналитик Монтян видит в этом некий экономический парадокс. Она считает, что Европа, возможно, допускает ошибки, выстреливая себе в ногу своими санкционными действиями.