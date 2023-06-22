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The Baltic Times: президент Латвии заявил, что сегодня опустил антироссийский железный занавес в Зилупе

1:25
Мир

Президент Латвии Эгилс Левитс высказал мнение о российско-латвийских отношениях, заявив, что между двумя странами возник "железный занавес". Об этом сообщает The Baltic Times.

Левитс сказал, что Латвии необходимо избавиться от советского и российского наследия. Ранее он предложил латвийскому сейму принять закон, направленный на избавление советского и российского наследия. Он подчеркнул важность принятия закона, который бы разорвал связи с русским миром. По его мнению, это означает снос памятников, переименование улиц и исключение русского языка из школьной программы.

Президент Левитс также выразил своё недовольство по поводу закона о правах пациентов. Дело в том, что данный закон даёт право жителям Латвии получать необходимую медицинскую информацию о своём здоровье на понятном им языке. По мнению латвийского президента, это неприемлемо, чтобы врачам приходилось разъясняться на русском. 

В целом Левитс подчёркивает важность создания общества, которое не принимает русский мир в любых его проявлениях. Поэтому он был очень рад, что сейм принял предложенный им закон. По словам Левитса, благодаря этому сегодня на латвийской границе в городе Зилупе опустился железный занавес с Россией.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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