В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" в Атлантике обнаружены обломки

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В зоне поисков исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантическом океане найдены обломки. Соответствующая информация была передана береговой охраной США.

Фото: flickr. com

"Место с обломками обнаружено управляемым дистанционным подводным средством в зоне поиска рядом с Титаником", — сказано в сообщении ведомства в Twitter*.

Представители береговой охраны добавили, что в данный момент анализом новой информации занимаются эксперты.

Информация об исчезновении батискафа "Титан", занимавшегося доставкой к месту крушения "Титаника" желающих, была подтверждена в понедельник. Связь с аппаратом прервалась через 1 час 45 минут после погружения. Запасы воздуха в батискафе уже должны были закончиться, однако поиски пока продолжаются.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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