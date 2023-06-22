В Молдавии обеспокоились возможным ракетным ударом и вызвали посла РФ в МИД

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Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии срочно вызвали российского посла в Кишинёве Олега Васнецова. Об этом написали в EADaily.

Как объяснили во внешнеполитическом ведомстве, с дипломатом необходимо было обсудить высказывания временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, который заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации могут нанести удары по мосту в Джурджулештах.

"Прозвучала прямая угроза нашей стране", — подчеркнули в МИДЕИ.

Вместе с этим представители Молдавии назвали слова Сальдо неприемлемыми.