Президент Польши: мы с Зеленским любим друг друга и хотим утомить российское общество

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они с Владимиром Зеленским "любят друг друга", но занимаются политикой.

Фото: Телеграм Политика страны

"У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский — никто не хочет никому навредить. Мы вместе с Украиной должны замучить (президента России Владимира) Путина и утомить российское общество", — заявил Дуда в ходе общения с прессой.

Стоит заметить, что Польша в настоящее время является страной, где русофобия по сути возведена в ранг государственной политики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ещё в прошлом году заявлял, что русофобия стала мейнстримом. Причём подразумевал он не только Польшу, а вообще Европу.

На днях в Варшаве прошло совещание послов этой страны, организованное МИД Польши. В частности, глава ведомства Збигнев Рау призвал участников совещания к активной борьбе "с российской дезинформацией".

Очевидно, на примере того, как это происходит в Польше, где отыскать точку зрения на происходящие события, отличную от точки зрения властей этой страны, крайне затруднительно.

Как результат такой политики, только два процента поляков относятся к России положительно. Польские власти этого и добивались. И очень хотели бы распространения этого "опыта" и на другие страны.

Збигнев Рау настоятельно рекомендовал послам высказывать польскую точку зрения в странах Южной Америки, Азии и Африки. Многие из которых, напомним, весьма сдержанно относятся к аргументам Запада.