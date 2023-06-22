Президент Чехии не думает, что результаты контрнаступления ВСУ стали разочарованием

По мнению чешского президента Петра Павела, попытки контрнаступления украинской армии рано называть разочаровывающими. Слова лидера Чехии, произнесённые им в ходе конференции "Медиа и Украина" в Праге, приводит агентство ЧТК.

Президент Чехии напомнил, как непросто сейчас приходится ВСУ, которые пытаются пробить прекрасно подготовленную российскую оборону.

"Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", — сказал Павел.

Павел считает, что сейчас украинские войска проверяют крепость российской обороны и смотрят, где у неё слабые места. Чешский лидер полагает, что дальнейшее развитие событий будет "более принципиальным". А Киев, по его словам, ещё не использовал все свои резервы, предназначенные для контрнаступления.