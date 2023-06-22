Согласно аналитикам китайского издания Sohu, приезд президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС может стать выгодным для Москвы. Эксперты указывают несколько причин, почему Москва может использовать это событие в своих интересах.
Во-первых, присутствие Макрона на саммите будет сигналом о растущей популярности и значимости БРИКС в мире. Если французский президент проявляет интерес к этому объединению, это может привлечь внимание других стран и укрепить международный статус БРИКС.
Во-вторых, взаимодействие Макрона с государствами БРИКС может способствовать возобновлению российско-французского диалога. Это может создать новые возможности для сотрудничества и развития отношений между двумя странами.
Кроме того, присутствие французского лидера на саммите БРИКС может поддержать идею многополярной модели мира, где несколько государств имеют влияние и ресурсы для взаимодействия на международной арене. Это также может помочь разнообразить геополитическую карту и внести раскол в западный лагерь, усиливая независимость Евросоюза от Соединённых Штатов.
Однако в статье также отмечается, что Россия имеет основания для опасений и сомнений относительно приезда Макрона, учитывая недружественное поведение Франции.
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