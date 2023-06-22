"Клименко Тайм": в киевских аптеках наблюдается ажиотаж после заявления Зеленского насчёт ЗАЭС

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

В аптеках Киева царит небывалый ажиотаж — горожане начали активно скупать в них йодид калия после того, как украинский президент Владимир Зеленский сообщил о планах России "подорвать Запорожскую АЭС".

Зеленский ранее сообщил в эфире американского телеканала NBC News о том, что Россия якобы собирается произвести подрыв Запорожской АЭС, потому что, по его словам, "её не беспокоит безопасность на территории Украины". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал это заявление Зеленского очередной ложью Киева.

"В киевских аптеках начался ажиотаж после слов Зеленского о возможном теракте на Запорожской АЭС. Жители столицы массово скупают йодид калия. В некоторых аптеках его уже невозможно купить, но есть йод", — сказано в материале издания "Клименко Тайм".