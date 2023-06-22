В Китае обратили внимание, что Зеленский ведёт себя странно после провалов ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В Китае вызвали большой резонанс слова российского лидера Владимира Путина о том, что после активных попыток ВСУ идти в наступление на линии соприкосновения наблюдается затишье, связанное с большими потерями украинской армии.

Читатели китайского издания "Гуанча" обратили внимание, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя не так, как обычно.

"В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед", — отметил один из комментаторов.

Пользователи сошлись во мнении, что окончания "этого фарса" ждать осталось недолго, учитывая преимущество России в воздухе и огневой мощи, и отсутствие эффекта внезапности со стороны украинских войск.

Комментаторы напомнили, что на Западе уже вовсю занимаются обсуждением восстановления Украины. И на фоне всего этого для Киева было бы самым разумным не пытаться добивать себя контрнаступлением, а подготовить почву для будущих мирных переговоров.