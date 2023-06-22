Читатели Exxpress предостерегли ЕС от конфискации российских активов

Европейских пользователей возмутила идея Брюсселя использовать российские активы для помощи Украине. Читатели австрийского издания Exxpress уверены, что европейским политикам следует думать не о Киеве, а о своих собственных гражданах, положение которых с каждым днём всё ухудшается.

Эти высказывания стали реакцией на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей о намерении Евросоюза "юридически грамотно" изъять российские активы и направить их на восстановление Украины.

"Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города скоро будут выглядеть как на Украине из-за отсутствия денег у муниципалитетов", — написал один из пользователей.

Читатели призвали не забывать, что, во-первых, Россия является ядерной державой, а во-вторых, она вообще не должна платить Украине, потому что за все, что там сейчас происходит, стоят США, и просить финансовой помощи Киев должен у них.

"Почему Россия должна платить? Если бы Украина немедленно сдалась, не было бы ущерба. Пусть за это платят американцы!" — отреагировал другой читатель.

Некоторые комментаторы высказали, что Украина в любом случае скоро станет частью России, вот в этом случае тогда действительно платить придётся россиянам.