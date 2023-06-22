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Читатели Exxpress предостерегли ЕС от конфискации российских активов

Мир

Европейских пользователей возмутила идея Брюсселя использовать российские активы для помощи Украине. Читатели австрийского издания Exxpress уверены, что европейским политикам следует думать не о Киеве, а о своих собственных гражданах, положение которых с каждым днём всё ухудшается.

Эти высказывания стали реакцией на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей о намерении Евросоюза "юридически грамотно" изъять российские активы и направить их на восстановление Украины.

"Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города скоро будут выглядеть как на Украине из-за отсутствия денег у муниципалитетов", — написал один из пользователей.

Читатели призвали не забывать, что, во-первых, Россия является ядерной державой, а во-вторых, она вообще не должна платить Украине, потому что за все, что там сейчас происходит, стоят США, и просить финансовой помощи Киев должен у них.

"Почему Россия должна платить? Если бы Украина немедленно сдалась, не было бы ущерба. Пусть за это платят американцы!" — отреагировал другой читатель.

Некоторые комментаторы высказали, что Украина в любом случае скоро станет частью России, вот в этом случае тогда действительно платить придётся россиянам.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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