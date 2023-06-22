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МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту

1:40
Мир

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка считает, что ночной ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крыму не сможет сильно помешать снабжению российской группировки в Запорожской и Херсонской областях.

Подоляка объясняет, что на мосту образовалась пробоина, но движение военной техники продолжается. Отрезать Крым от Херсонской области с помощью этого удара невозможно. По его словам, существуют альтернативные пути через Армянск, которые проходят по суше и не зависят от мостов над Сивашским морем.

Подоляка рассматривает этот удар как акт отчаяния. Он считает, что это не окажет серьёзного влияния на снабжение российской группировки. Эксперт отмечает, что ракеты Storm Shadow не сильно отличаются по разрушительной мощи от других ракет ВСУ. Он также отмечает, что хотя Вооружённые силы Украины усилили атаки на Запорожском направлении, нельзя сказать, что это начало серьёзного мощного наступления. Возможно, противник планирует применить новую тактику прорыва, и дальнейшая ситуация станет ясной к вечеру, подытожил Подоляка.

Ракета Storm Shadow (также известная как SCALP) — это управляемая крылатая ракета дальнего радиуса действия, разработанная европейским консорциумом MBDA. Она предназначена для поражения наземных целей. Ракета Storm Shadow имеет дальность полёта около 560 км. Она достигает скорости около 1 Маха (около 1 230 км/ч), что обеспечивает быструю доставку к цели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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