Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят

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Министр государственных активов Польши Яцек Сасин обиделся на реакцию зрителей, наблюдавших за церемонией открытия Европейских игр в Кракове.

Церемонию посетил президент Польши Анджей Дуда. И после того, как его представил ведущий, зрители освистали главу государства. Освистали, к слову, и самого Яцека Сасина во время его выступления, сообщает РИА "Новости".

Министр отмалчиваться не стал и прокомментировал в соцсетях поведение зрителей.

Он назвал их "группкой политических хейтеров" и подчеркнул, что "большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине".

По словам Сасина, эти "политические хейтеры" приняли праздник спорта за политический митинг и назвал это "позором".

Некоторые из пользователей связали поведение зрителей с решением Дуды назначить председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского вице-премьером.

При этом Качиньский стал единственным вице-премьером в правительстве. Хотя ранее их было четверо (в том числе и Яцек Сасин). Но они отказались от должностей, оставшись только министрами.

Что касается слов о "спортивном празднике" и "политическом митинге", то сами власти Польши прибегают к этому постоянно. Хотя бы когда речь заходит об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.